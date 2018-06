Mailand (AFP) Im Kampf gegen die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit in Europa hat der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise, davor gewarnt, das Problem zuvorderst mit Geld bekämpfen zu wollen. "Meine Erfahrung ist, dass es falsch ist, Geld auf ungelöste Probleme zu werfen", sagte Weise auf einem EU-Beschäftigungsgipfel am Mittwoch in Mailand. "Es ist besser, dass man gute Konzepte vorlegt: Was hilft in Finnland, was hilft in Italien, was hilft in Deutschland, um die Situation zu verbessern."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.