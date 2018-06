Hamburg (AFP) Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland dürfte im kommenden Jahr weiter ansteigen. Das berichtete das Hamburger Magazin "Stern" am Mittwoch vorab unter Berufung auf Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Demnach rechnet die Behörde in den kommenden Monaten mit jeweils 25.000 neu einreisenden Flüchtlingen. Damit sei die bisherige Prognose von 16.500 Flüchtlingen pro Monat deutlich nach oben korrigiert worden.

