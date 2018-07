Karlsruhe (AFP) Generalbundesanwalt Harald Range hat vor dem Kammergericht Berlin Anklage gegen zwei Männer wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung erhoben. Dem 35-jährigen Deutschen Fatih K. wird vorgeworfen, nach einer paramilitärischen Ausbildung in Syrien dort an Kampfeinsätzen der Terrororganisation "Junud al-Sham" beteiligt gewesen zu sein, wie die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Der 27-jährige Türke Fatih I., der sich ebenfalls zu Kampfeinsätzen habe ausbilden lassen, habe der "Junud al-Sham" zudem 30.000 Euro zukommen lassen.

