Stockholm (AFP) Den Chemie-Nobelpreis 2014 teilen sich der Deutsche Stefan Hell und zwei Forscher-Kollegen aus den USA für bahnbrechende Weiterentwicklungen im Bereich der Mikroskopie. Das Nobelpreis-Komitee gab am Mittwoch in Stockholm die Ehrung für den deutschen Biophysiker und die US-Wissenschaftler Eric Betzig und William Moerner bekannt. Der 51-jährige Hell wurde in Göttingen von der Nachricht überrascht und erklärte, seine Freude sei "riesengroß".

