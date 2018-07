Mailand (AFP) Fast 25 Millionen Männer und Frauen in der EU haben keinen Job - darunter fünf Millionen Jugendliche. Die EU fürchtet eine "verlorene Generation" und suchte am Mittwoch in Mailand bei einem Beschäftigungsgipfel erneut nach Strategien im Kampf gegen die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit. Die Bundesregierung forderte, zunächst einmal bereits beschlossene Programme schnell umzusetzen.

