Dresden (AFP) Ein dritter Ebola-Patient aus Westafrika wird zur Behandlung in Deutschland erwartet. Der Erkrankte werde am Donnerstag eintreffen und solle im Leipziger Klinikum St. Georg versorgt werden, sagte ein Sprecher des sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz am Mittwoch in Dresden. Auch das Krankenhaus bestätigte eine entsprechende Anfrage.

