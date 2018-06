Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat seine Zurückhaltung bei deutschen Rüstungsexporten bekräftigt. Zwar seien die ökonomischen Interessen von Rüstungsunternehmen für sich berechtigt, die Politik aber "muss sich von diesen legitimen privatwirtschaftlichen Interessen frei machen", sagte Gabriel am Mittwoch in einer Rede vor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Nach Möglichkeit solle dies europaweit gelten.

