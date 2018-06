Mailand (AFP) Der wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage seines Landes unter Druck stehende französische Präsident François Hollande geht verstärkt auf Konfrontationskurs zu Deutschland. Hollande forderte auf einem EU-Beschäftigungsgipfel in Mailand am Mittwoch nicht nur mehr Geld für den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit, sondern auch mehr Spielraum in der Sparpolitik. Deutschland rief er zu mehr Anstrengungen zur Belebung der Wirtschaft auf.

