Hamburg (AFP) Vor Beginn der Bundeswehr-Hilfsmission für die Ebola-Region in Westafrika hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) einem Medienbericht zufolge das Versprechen an Soldaten und freiwillige Helfer zurücknehmen müssen, dass diese im Notfall ausgeflogen würden. Wie das Nachrichtenmagazin "Spiegel Online" berichtete, gestand Verteidigungsstaatssekretär Markus Grübel ein, die Bundeswehr sei nicht in der Lage, bei dem Einsatz infizierte Soldaten oder freiwillige Helfer im Notfall auszufliegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.