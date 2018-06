Brüssel (AFP) Bei den Bemühungen um ein dauerhaftes Abkommen über die iranische Atompolitik wird sich die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton am kommenden Dienstag erneut mit Irans Außenminister Dschawad Sarif treffen. Einen Tag später werde sich US-Außenminister John Kerry den Verhandlungen in Wien anschließen, kündigte Ashtons Sprecher Michael Mann am Mittwoch in Brüssel an. Die drei Politiker kommen vor jeder neuen Verhandlungsrunde über das umstrittene Atomprogramm Teherans zusammen, bevor niederrangige Diplomaten die Detailarbeit übernehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.