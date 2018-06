Berlin (AFP) Die Grünen-Abgeordnete Claudia Roth hat scharfe Kritik an der Politik der Türkei gegenüber der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in Syrien geäußert. "Ich habe überhaupt kein Verständnis für die Politik der Türkei", sagte Roth am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Ankara betreibe eine "uneindeutige Politik" gegenüber den Dschihadisten, die sogar Waffen aus der Türkei erhielten. Ganz offensichtlich wolle der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan "die Kurden schwächen in ihrer Selbstständigkeit", indem er die Dschihadisten gewähren lasse, kritisierte die Bundestagsvizepräsidentin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.