Mailand (AFP) Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), hat die EU-Staaten aufgerufen, im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit die noch nicht abgerufenen EU-Gelder zu nutzen. "Es kann ja nicht sein, dass wir im Europaparlament in heftigen Auseinandersetzungen dafür sorgen, dass wir sechs Milliarden in 2014 und 2015 zur Verfügung haben und dann erfahre ich auf dem Weg hierher, dass gerade mal ein Prozent abgerufen worden ist", sagte Schulz am Mittwoch in Mailand bei einem EU-Beschäftigungsgipfel.

