New York (AFP) Im Skandal um die Manipulation des internationalen Referenzzinssatzes Libor verlangen die US-Behörden von der Deutschen Bank neben einem Bußgeld auch ein Schuldeingeständnis. Das Justizministerium in Washington verlange, dass die Bank oder eine ihrer Niederlassungen sich der Manipulation schuldig bekenne, verlautete am Dienstag aus Verhandlungskreisen. Die Gespräche zwischen der Bank, dem Ministerium und verschiedenen Aufsichtsbehörden seien "weit fortgeschritten". Eine Einigung sei für Ende des Jahres oder Anfang 2015 geplant.

