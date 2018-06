München (AFP) Taxifahren wird in vielen Städten und Gemeinden einem Zeitungsbericht zufolge deutlich teurer. Wegen der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns Anfang kommenden Jahres haben Taxiverbände einer Umfrage der "Süddeutschen Zeitung" zufolge in hunderten Städten und Landkreisen teils kräftige Tariferhöhungen beantragt. In Hamburg seien die Preise bereits am 1. Oktober um 7,8 Prozent erhöht worden, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch. In Dresden habe der Stadtrat beschlossen, ab Dezember pro gefahrenem Kilometer die Preise um 20 bis 30 Cent zu erhöhen.

