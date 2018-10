Berlin (AFP) Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen kurdischen und jesidischen Gruppen sowie Muslimen sind in Hamburg und Celle mehr als 20 Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es am Dienstag in beiden Orten zu Konfrontationen vor dem Hintergrund des Vorrückens der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Ira . Großaufgebote von Polizisten trennten die Parteien und wurden dabei auch selbst attackiert. Die Beamten setzten nach eigenen Angaben Pfefferspray, Schlagstöcke sowie Wasserwerfer ein.

