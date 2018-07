Ingolstadt (SID) - Meister ERC Ingolstadt muss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) voraussichtlich vier Wochen ohne Ryan MacMurchy auskommen. Der kanadische Stürmer hat sich am Dienstag im Champions-League-Spiel gegen den EV Zug/Schweiz (3:2 n.V.) einen Finger gebrochen. MacMurchy, mit fünf Treffern erfolgreichster Torjäger der Ingolstädter, ist bereits der sechste Ausfall. "So viele Verletzte gleich zum Saisonstart, das trifft uns heftig", sagte ERC-Sportdirektor Jiri Ehrenberger.