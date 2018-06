Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den kanadischen Mittelstürmer Corey Locke verpflichtet. Das gab der Tabellensiebte am Mittwoch bekannt. Der 30-Jährige hatte zuletzt in der AHL für die Chicago Wolves und die Abbotsford Heat gespielt. Locke, der 2013 mit den Eisbären Berlin deutscher Meister geworden war, könnte bereits am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Grizzly Adams Wolfsburg sein Debüt geben.

"Mit Corey Locke haben wir genau den Spielertypen bekommen, den wir uns noch gewünscht haben", sagte Sportdirektor Martin Jiranek: "Er ist ein sehr intelligenter und kreativer Spieler, der seine Sturmpartner noch besser macht." Bereits am Dienstag hatte Nürnberg den Amerikaner J.T. Wyman unter Vertrag genommen.