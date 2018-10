Mailand (dpa) - Die Europäische Union will weitere Schritte gegen die hohe Arbeitslosigkeit vor allem bei Jugendlichen beraten. Dazu kommen die EU-Staats- und Regierungschefs heute in Mailand zusammen. Zuvor treffen sich dort die Leiter der Arbeitsagenturen und die Arbeitsminister der EU-Staaten. Dem Mailänder Beschäftigungsgipfel waren mehrere andere Spitzentreffen vorangegangen. Nun wollen die Staaten die Umsetzung der bereits beschlossenen EU-Hilfsprogramme in Milliardenhöhe überprüfen. Zudem soll es um Strukturreformen auf dem Arbeitsmarkt gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.