Mailand (dpa) - Auf dem EU-Beschäftigungsgipfel in Italien wendet sich die Bundesregierung gegen zusätzliche Gelder im Kampf gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa. "Wir haben genügend Geld, was aber noch nicht bei den jungen Leuten angekommen ist", sagte Arbeitsministerin Andrea Nahles am Rande des Treffens in Mailand. Es sei deswegen nicht sinnvoll, zum jetzigen Zeitpunkt einfach nach mehr Geld zu schreien. Nach einem Treffen der Arbeitsminister wollen die Staats- und Regierungschefs die Lage beraten.

