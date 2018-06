Los Angeles (dpa) - "Django Unchained"-Darstellerin Kerry Washington (37) wird die Hauptrolle einer Braut in der romantischen Komödie "Is He The One" spielen.

Wie das Kinoportal "Deadline.com" berichtet, soll US-Filmemacher Malcolm D. Lee ("Scary Movie 5") die Regie übernehmen. Die Komödie beginnt mit einer Frau, die sich für ihre Hochzeit zurecht macht. Sie endet damit, wie die Braut zum Altar geht. Dazwischen wird in Rückblenden die Geschichte ihrer drei wichtigsten Romanzen erzählt. Bis zum Ende bleibt es ein Geheimnis, welchem Mann sie ihr Ja-Wort gibt. In Quentin Tarantinos "Django Unchained" spielte Washington eine Sklavin. Sie war auch in Filmen wie "Ray", "Mr. & Mrs. Smith" und "Der letzte König von Schottland - In den Fängen der Macht" zu sehen. Auf dem Bildschirm ist sie durch die Serie "Scandal" bekannt.