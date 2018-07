London (dpa) - Die Filmstars Benedict Cumberbatch und Keira Knightley, in ihrem neuen Film "The Imitation Game" als heldenhafte Code-Knacker unterwegs, können in Wahrheit nicht einmal ein Kreuzworträtsel lösen.

Das gab Keira Knightley am Mittwoch in London bei einer Pressekonferenz zu ihrem neuen Film zu. Das Werk hatte zum Auftakt des London Film Festivals in der Themse-Metropole Premiere.

Fünf Tage lang habe sie während der Dreharbeiten gemeinsam mit Cumberbatch und drei weiteren Kollegen versucht, das Kreuzworträtsel zu lösen. "Nicht einmal nach all der Zeit haben wir es geschafft", sagte die 29 Jahre alte Schauspielerin.

In dem Film spielen sie und Cumberbatch britische Dechiffrier-Experten, die im Zweiten Weltkrieg verschlüsselte Nachrichten der Deutschen abfangen. Sie seien dabei von einem Code-Experten unterrichtet worden. "Es war das Gefühl, das ich seit dem Mathematikunterricht in der Schule nicht mehr hatte, dieses Gefühl, dass man wie tot ist, sich einfach nicht konzentrieren zu können."