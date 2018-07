Gelsenkirchen (SID) - Der neue Trainer Roberto Di Matteo will Fußball-Bundesligist Schalke 04 mit einem verbesserten Defensivverhalten wieder auf Kurs bringen. "Es ist eine gute Mannschaft, die nach vorne viel Potenzial hat. Sie hat aber in der Defensive einige Probleme. An der defensiven Organisation muss man arbeiten", sagte der 44 Jahre alte Italo-Schweizer bei seiner Präsentation am Mittwoch.

Di Matteo hat bei den Schalkern am Dienstag die Nachfolge von Jens Keller angetreten, der nach 22 Monaten im Amt als Trainer der Königsblauen nach einem schwachen Saisonstart freigestellt worden war. Am Donnerstag wird Di Matteo, der einen Vertrag bis 30. Juni 2017 unterschrieben hat, sein erstes Training leiten. Sein Debüt auf der Schalker Bank gibt er am 18. Oktober im Heimspiel gegen Hertha BSC.