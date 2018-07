Madrid (SID) - Der guineische Fußballspieler Lass Bangoura vom spanischen Erstligisten Rayo Vallecano hat nach übereinstimmenden Medienberichten aus Angst vor dem Ebola-Virus das Trainingslager seiner Nationalmannschaft ohne Genehmigung des Verbands verlassen und ist nach Spanien zurückgekehrt. Der Verein hatte bereits zuvor Bedenken geäußert, dass Bangoura überhaupt nach Afrika reist.

Guinea liegt zwar mitten im Infektionsgebiet der Seuche, das Spiel in der Qualifikation für den Afrika-Cup am Samstag gegen Ghana wird deswegen allerdings in Marokko ausgetragen.