Berlin (dpa) - Wie glücklich sind die Deutschen? Wie hat sich die Lebenszufriedenheit der Menschen im vergangenen Jahr entwickelt? Der Glücksatlas 2014 will einige Antworten darauf geben - auf Basis von wissenschaftlichen Daten. Heute stellt die Deutsche Post in Berlin die aktuelle Auswertung der Daten vor, ergänzt durch eine Forsa-Umfrage. Ein zusätzlicher Schwerpunkt in diesem Jahr ist die Lebenszufriedenheit von Menschen mit Behinderungen.

