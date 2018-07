Berlin (dpa) - 25 Jahre nach dem Mauerfall sind die Menschen in Deutschland laut einer Studie so dauerhaft zufrieden wie selten zuvor - doch ein Unterschied zwischen Ost und West bleibt. Die glücklichsten Deutschen leben im Norden, die am wenigsten zufriedenen in Brandenburg. Das geht aus dem Glücksatlas 2014 hervor, den die Deutsche Post in Berlin vorgestellt hat. Grundlage sind Daten aus dem Sozio-oekonomischen Panel und einer repräsentativen Forsa-Umfrage. Danach liegt das Zufriedenheitslevel der Deutschen seit Jahren auf einer Skala von 0 bis 10 stabil bei 7 Punkten.

