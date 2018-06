Srinagar (AFP) Bei Schusswechseln zwischen indischen und pakistanischen Grenztruppen in der umstrittenen Bergregion Kaschmir sind erneut drei Zivilisten getötet worden. Damit stieg die Opferzahl in dem jüngsten Grenzkonflikt auf zwölf Tote und dutzende Verletzte, wie Polizei- und Behördenvertreter beider Länder am Mittwoch mitteilten. Demnach wurden auf indischer Seite in der Nacht zum Mittwoch zwei Zivilisten getötet und 18 weitere verletzt, während in Pakistan eine junge Frau durch eine indische Mörsergranate ums Leben kam.

