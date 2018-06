Jakarta (AFP) In Indonesien sind mindestens 17 Angehörige einer Hochzeitsgesellschaft auf dem Weg zur Insel Bali ertrunken. Nach der Havarie ihres Bootes würden zudem 24 weitere Passagiere vermisst, sagte ein Sprecher der indonesischen Katastrophenbehörde am Mittwoch. Demnach wurden acht Menschen per Helikopter aus dem Wasser gerettet, bevor die Suche nach Überlebenden wegen der einbrechenden Dunkelheit und des schweren Seegangs unterbrochen wurde. Ob das Hochzeitspaar unter den Passagieren war, blieb unklar.

