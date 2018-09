Sanaa (AFP) Bei Anschlägen im Jemen sind mindestens zehn Polizisten getötet worden. Allein neun Polizisten seien am Mittwochmorgen bei einem Angriff auf das Polizeihauptquartier in der Stadt Baida von einem Selbstmordattentäter in den Tod gerissen worden, sagte ein Krankenhausvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Bei Angriffen auf drei Straßensperren sei zudem ein weiterer Polizist getötet worden. Ein Vertreter der Sicherheitskräfte machte die Extremistengruppe Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel (Aqap) für die Angriffe in der Provinz im Zentrum des Landes verantwortlich.

