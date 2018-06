Berlin (dpa) - Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute beurteilen die Konjunktur in Deutschland laut Presseberichten deutlich skeptischer. In ihrem Herbstgutachten gehen sie nur noch von 1,3 Prozent Wachstum in diesem Jahr und von 1,2 Prozent Wachstum im kommendem Jahr aus. Das meldet das "Handelsblatt" vorab. Es beruft sich dabei auf mit dem Gutachten vertraute Kreise. Aus dem Herbstgutachten berichtet auch die "Neue Westfälische". Morgen wird das Konjunkturgutachten für die Bundesregierung veröffentlicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.