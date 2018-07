Bamako (AFP) Bei einem neuerlichen Angriff mutmaßlicher Extremisten auf die UN-Friedenstruppe in Mali (Minusma) ist ein senegalesischer Blauhelmsoldat getötet worden. Ein Vertreter der Vereinten Nationen in dem westafrikanischen Land machte am Dienstagabend die radikalislamische Gruppe Ansar Dine von Iyad Ag Ghaly für die Attacke verantwortlich. Nach seinen Angaben wurden mindestens fünf Raketen auf das UN-Camp in der nordmalischen Stadt Kidal abgefeuert.

