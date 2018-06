Niamey (AFP) Im Kampf gegen die Islamistengruppe Boko Haram wollen fünf westafrikanische Staaten ihre Anstrengungen verstärken. Bis Ende November solle das Hauptquartier einer neuen regionalen Militärmission einsatzbereit sein, während die Truppen an den jeweiligen Grenzen aufgestellt sein sollten, erklärte der nigrische Präsident Mahamadou Issoufou am Dienstag zum Abschluss eines Gipfeltreffens in Niamey. An der neuen Mission, die bereits im Juli im Grundsatz beschlossen wurde, beteiligen sich der Niger, Nigeria, Tschad und Kamerun mit jeweils 700 Soldaten. Der Beitrag Benins ist noch unbekannt.

