Moskau (AFP) Nach der Schließung von Filialen in ganz Russland ist die US-Fastfoodkette McDonald's jetzt mit dem Vorwurf konfrontiert, ihre wohltätige Stiftung Ronald McDonald veruntreue Gelder. Die russische Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen aufgenommen, teilte am Mittwoch die Direktorin der Stiftung in Russland mit, Swetlana Poljakowa. Sie wies alle Vorwürfe zurück.

