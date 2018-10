Köln (SID) - Nach der Freistellung von Jens Keller wird der Italiener Roberto Di Matteo ab 13.00 Uhr als neuer Chefcoach bei Schalke 04 präsentiert. Der Champions-League-Sieger soll bei den Königsblauen den weitestgehend verkorksten Saisonstart in der Bundesliga und Champions League vergessen machen.

Die San Antonio Spurs starten mit einem Test bei Alba Berlin in die Mission NBA-Titelverteidigung. Gemeinsam wollen die Spurs in der Ende des Monats beginnenden Saison den sechsten Titel nach San Antonio holen, gegen den deutschen Pokalsieger steht im Rahmen der NBA Global Games das erste Testspiel vor dem Ligastart am 28. Oktober gegen Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks auf dem Programm. Das Spiel beginnt um 20.00 Uhr.

Die Fußballerinnen von Titelverteidiger VfL Wolfsburg beginnen die Mission Triple in der Champions League mit einer eher unspektakulären Pflichtaufgabe bei Stabaek FK in Norwegen. Der 1. FFC Frankfurt muss beim kasachischen Vertreter BIIK Kasygurt ran. Die Frankfurterinnen spielen bereits um 10.00 Uhr, Anstoß für Wolfsburg ist um 18.00 Uhr.