Mursitpinar (AFP) Die von den USA geführte internationale Militärallianz hat am Mittwoch erneut einen Luftangriff gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) nahe der umkämpften syrischen Grenzstadt Kobane geflogen. Eine AFP-Reporterin vor Ort beobachtete, wie nach dem Angriff dicker schwarzer Rauch aus den Hügeln östlich der Kurdenstadt aufstieg. Die strategisch wichtige Stadt an der Grenze zur Türkei, die auf Arabisch auch Ain al-Arab heißt, ist seit Wochen stark umkämpft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.