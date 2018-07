Mursitpinar (AFP) Nach tagelangen Gefechten haben die von internationalen Verbündeten unterstützten kurdischen Kämpfer in der nordsyrischen Stadt Kobane offenbar Erfolge im Kampf gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) erzielen können. Der IS sei zurückgedrängt worden, sagte der kurdische Behördenvertreter Idris Nahsen aus Kobane am Mittwoch. In der Türkei wurden bei Kurdenprotesten gegen Ankaras Syrien-Politik mindestens 14 Menschen getötet.

