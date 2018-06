Mürsitpinar (AFP) Nach neuen Luftangriffen auf IS-Stellungen in Kobane haben sich die Kurdenkämpfer in der nordsyrischen Stadt offenbar vorübergehend etwas aus dem Klammergriff der Dschihadisten lösen können. Die Angreifer der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) seien zurückgedrängt und aus einigen Stadtvierteln vertrieben worden, berichteten Augenzeugen am Mittwoch. Laut einem kurdischen Aktivisten säumten viele Leichen die Straßen.

