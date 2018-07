Berlin (dpa) - Der bundesweite Lokführerstreik bei der Bahn hat in der Nacht vor allem den Nah- und Regionalverkehr erheblich eingeschränkt. Wie die Deutsche Bahn am frühen Morgen mitteilte, waren vor allem die S-Bahnen und der Regionalverkehr in Großräumen wie Berlin, Hamburg und München von dem Ausstand betroffen. Laut einer Bahn-Sprecherin gab es in der Nacht keine größeren Zwischenfälle. Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer war bis um 6.00 Uhr geplant. Die Bahn rechnet noch mit "erheblichen Beeinträchtigungen" bis in die Mittagsstunden.

