Diyarbakir (AFP) Im Südosten der Türkei ist es trotz einer vom Militär verhängten Ausgangssperre zu neuen Zusammenstößen zwischen kurdischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. In der Millionenstadt Diyarbakir trieb die Polizei am Mittwoch mit Wasserwerfern und Tränengas hunderte Demonstranten auseinander, von denen sie mit Steinen beworfen wurden, wie eine AFP-Korrespondentin beobachtete. Im weiter östlich gelegenen Van kam es Sicherheitskreisen zufolge zu ähnlichen Zusammenstößen. Türkische Medien berichteten auch über Unruhen in den Ortschaften Agri und Karliova.

