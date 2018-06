Stockholm (AFP) Der Chemie-Nobelpreis geht in diesem Jahr an einen deutschen und zwei US-Forscher, die eine neue Mikroskopie-Methode entwickelt haben. Der Deutsche Stefan Hell und die US-Wissenschaftler Eric Betzig und William Moerner werden für die Entwicklung der hochauflösenden Fluoreszenz-Mikroskopie ausgezeichnet, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Hell ist Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen.

