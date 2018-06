Washington (AFP) Nach Frankreich halten nun auch Großbritannien und die USA eine Pufferzone für Flüchtlinge in den Kurdengebieten an der türkisch-syrischen Grenze grundsätzlich für erwägenswert. Der Vorschlag aus Ankara sei es "wert, sehr, sehr genau geprüft zu werden", sagte US-Außenminister John Kerry bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Washington. Sinngemäß äußerte sich sein britischer Kollege Philip Hammond. Das Weiße Haus wählte kurz darauf vorsichtigere Worte: US-Präsidentensprecher Josh Earnest sagte, eine Pufferzone sei zumindest "nichts, worüber im Moment nachgedacht" werde.

