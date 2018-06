San Francisco (AFP) Apple stellt am Donnerstag in einer Woche offenbar die neue Generation seines iPads vor. Der US-Technologiekonzern verschickte am Mittwoch für den 16. Oktober Einladungen zu einer Produktpräsentation am Firmensitz im kalifornischen Cupertino. Wie immer machte Apple keine weiteren Angaben. Die auf die Technologiebranche spezialisierte Website "Re/code" hatte vergangene Woche allerdings berichtet, dass Apple sein neues iPad präsentieren werde.

