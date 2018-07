Washington (AFP) Trotz der von einem US-Gericht angeordneten Aufhebung des Homoehe-Verbots in bis zu fünf weiteren Bundesstaaten müssen sich heiratswillige gleichgeschlechtlichen Paare dort noch gedulden: Der Oberste Richter Anthony Kennedy gab am Mittwoch einem Eilantrag der Regierung von Idaho statt, die das Urteil des Bundesberufungsgerichts in San Francisco nicht akzeptieren will. In den kommenden Tagen dürfte der Supreme Court nach weiterer Prüfung darüber befinden, ob die Entscheidung zur Legalisierung der Homo-Ehe aus niedriger Instanz umgesetzt werden kann.

