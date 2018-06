Washington (AFP) Kampfflugzeuge der USA und verbündeter Länder haben die Luftangriffe auf Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nahe der nordsyrischen Grenzstadt Kobane am Mittwoch fortgesetzt. Nach Angaben der US-Streitkräfte wurden sechs Angriffe geflogen, um die kurdischen Kämpfer bei der Verteidigung der unmittelbar an der Grenze zur Türkei gelegenen Stadt zu unterstützen. Auch unbemannte Drohnen seien dabei zum Einsatz gekommen.

