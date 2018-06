Washington (AFP) Angesichts der Furcht vor Ebola verstärken die USA ihre Kontrollen im internationalen Reiseverkehr. In dem kommenden Tagen sollten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um US-Bürger vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstag mit. Nach Angaben aus dem US-Senat könnte an den Flughäfen die Körpertemperatur von aus Westafrika ankommenden Passagieren gemessen werden. Zudem sei im Gespräch, eine Datenbank mit den Namen der ankommenden Reisenden einzurichten.

