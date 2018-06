Washington (AFP) Betroffene Länder schließen ihre Grenzen, der Handel kommt zum Erliegen, Arbeitskräfte fehlen: Die Ebola-Epidemie könnte die Wirtschaft in Westafrika Milliarden Dollar kosten, erklärte am Mittwoch die Weltbank in Washington. Bislang seien nur drei Länder betroffen - Liberia, Guinea und Sierra Leone. Doch wenn sich die Krankheit auch auf Nachbarländer ausbreite, die wirtschaftlich weitaus wichtiger seien, dann könnten die Kosten bis Ende 2015 über 32 Milliarden Dollar (25 Milliarden Euro) betragen, errechneten die Experten der Weltbank.

