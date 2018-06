Offenbach (dpa) - Heute fällt in einem Streifen von Rheinland-Pfalz nordostwärts bis nach Vorpommern und Brandenburg gebietsweise schauerartiger Regen, kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen.

Auch im Nordseeumfeld gibt es einzelne Schauer, mewlkdet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Ansonsten fällt kaum Regen und vor allem südlich des Mains sowie am Erzgebirge scheint auch häufig die Sonne. In den Donauniederungen bleibt es gebietsweise länger neblig.

Die Temperatur steigt auf 17 bis 22 Grad im Norden und Westen, sonst auf 19 bis 24 Grad, mit Föhn bis auf 26 Grad. Bei andauerndem Nebel oder Hochnebel bleibt es aber auch im Süden deutlich kühler. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest mit starken bis stürmischen Böen im höheren Bergland, in den Alpen und an der Nordsee.