Oberschleißheim (dpa) - Der Wissenschaftler Eric Betzig feiert seinen Chemie-Nobelpreis auf bayerische Art. "Wir gehen in einen Biergarten", sagte er im Münchner Helmholtz-Zentrum in Oberschleißheim, wo er zu einem Vortrag eingeladen war, erst einmal aber mit Blumen und Champagner begrüßt wurde. "Es fühlt sich immer noch an wie ein Traum, es fühlt sich nicht real an." Die jungen Leute im Hörsaal begrüßten ihn mit frenetischem Applaus.

