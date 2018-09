Stockholm (AFP) Der Literatur-Nobelpreis geht in diesem Jahr an den französischen Schriftsteller Patrick Modiano. Dies gab am Donnerstag die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. Der 69-Jährige werde geehrt für seine ganz besondere "Erinnerungskunst", mit der er kaum zu fassende menschliche Schicksale beschrieben habe.

