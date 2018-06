Sydney (AFP) In Australien ist eine Mitarbeiterin des Roten Kreuzes unter Quarantäne gestellt worden, die in Sierra Leone Ebola-Kranke betreute. Die Frau habe nach ihrer Rückkehr von einem einmonatigen Einsatz in Sierra Leone leichtes Fieber entwickelt, teilten am Donnerstag die Behörden im Bundesstaat Queensland mit. Die 57-Jährige werde nun isoliert im Krankenhaus von Cairns behandelt, während das Ergebnis einer nach Brisbane geschickten Blutprobe noch abgewartet werden müsse. Bei den Untersuchungen soll geprüft werden, ob die Frau an Ebola erkrankt ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.