Taipeh (AFP) Der taiwanische Zulieferkonzern Foxconn hat einen Streik von rund tausend Angestellten in einem seiner Werke in China bestätigt. Die Streikenden seien nach etwa vier Stunden Streik an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt, nachdem es Diskussionen und Absprachen zwischen Beschäftigten, Gewerkschaftsvertretern und Führungskräften der Fabrik gegeben habe, teilte Foxconn am Donnerstag mit. Angaben zu den Gründen für den Streik und zu den Absprachen machte das Unternehmen nicht.

